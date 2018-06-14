В Казахстане станет меньше чиновников

В Казахстане на 18 миллионов населения 100 тысяч чиновников.

В Казахстане слишком много чиновников, и скоро многие из них могут лишиться работы. Сегодня мажилисмены одобрили законопроект, согласно которому некоторые функции у госорганов забирают и передают в конкурентную среду, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

В Казахстане на 18 миллионов населения 100 тысяч чиновников.

Таковы, по словам депутата, данные исследования ОЭСР. Всё-таки занимательные числительные. Из всего работающего населения Казахстана 21% - чиновники. Для сравнения, в США и Германии это 14%, в Китае около 9%, в Японии меньше 8%.

У них один чиновник, получается, на 14 тысяч человек. У нас чиновник, начальник на каждые 180 человек. Получается, у нас чиновников на душу населения в 80 раз чиновников больше! И посмотрите, как результаты развития в Японии и у нас. Вот наглядный ответ, - говорит депутат Мажилиса парламента РК Азат Перуашев.

Скоро чиновников может стать меньше. Некоторые функции госорганов предлагают передать в конкурентную среду. Как было с техосмотром авто, которым теперь занимаются частники. Перемены коснутся 130 сфер. Так, например, оценивать, насколько казахстанцы довольны качеством медицинской помощи, вместо Минздрава предлагают неправительственным организациям.

Наверное, будет правильным, если оценкой удовлетворённости граждан будут заниматься институты гражданского общества. А министерству есть над чем сосредоточиться в других вопросах. Прежде всего, на качественной организации оказания медицинской помощи, - считает председатель Мажилиса парламента РК Нурлан Нигматулин.

Мажилисмены, тем временем, запереживали: не станут ли услуги хуже или дороже, если их передать бизнесу? Тимур Сулейменов поспешил всех успокоить.

Как вы привели пример с техосмотром там много, большая конкуренция, особенно в Алматы и Астане. Мы знаем, если кто-то задерет цены, то за 200 метров можно получить ту же услугу дешевле. Мы не допустим ту ситуацию, когда бизнесу переданы функции и бизнес этими функциями может воспользоваться для поднятия цены или понижения качества, - сообщает министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов.

Но прежде чем "разгонять" чиновников, нужно определить весь перечень услуг, которые они оказывают иначе, действительно, может пострадать качество предупредил Министр. А вот Азат Перуашев подозревает, что "сокращать свои аппетиты никто не собирается".

Правительство в своём ответе без тени сомнения говорит, цитирую: сокращение расходов и штата численности госорганов не представляется возможным. Здрасьте, пожалуйста! Тогда из-за чего весь сыр бор? Глава государства прямо увязывал передачу госфункций с переходом к компактному правительству. Получается, госорганы игнорируют поручение Президента? – спрашивает депутат Мажилиса парламента РК Азат Перуашев.

Как бы то ни было, сегодня депутаты законопроект в первом чтении одобрили. И, возможно, некоторым чиновникам всё-таки стоит задуматься о новом месте работы.

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