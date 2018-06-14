Жители одного из алматинских микрорайонов уже третий год живут без воды
Люди за свой счет попытались решить эту проблему.
Жители одного из алматинских микрорайонов уже третий год живут без воды. Частный предприниматель, который обещал решить проблему, собрал с каждого дома деньги на проведение водопровода и бурения скважины. Но ее мощности не хватает, чтобы обеспечить водой всех. В итоге, живительную влагу люди вынуждены покупать в магазинах либо просить у соседей, которые обзавелись собственной скважиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.
Центрального водоснабжения в этом микрорайоне никогда не было. Люди за свой счет пытались решить эту проблему. Три года назад директор частной компании Ермек Куздеу собрал деньги для бурения скважины и подведения воды к домам. Около 80-ти семей тогда сдали в среднем по 200 тысяч тенге. Вот только проблема с водоснабжением до сих пор не решена. Давление в трубах появляется лишь зимой, в остальное время воды нет.
"Люди заплатили за подключение воды. И соответственно, они звонят этому Ермеку и требуют от него воду, но он не реагирует. Он появляется только тогда, когда кто-то платит ему за новое подключение. Но и у них в итоге воды нет. А за воду мы все равно платим по 100 тенге за куб", - рассказывает житель микрорайона 71-й разъезд Ербол Кондыбаев.
Люди запасаются водой кто как может. Одни покупают ее, другие по возможности пробурили свою скважину. Только вода в ней с песчинками, да и вкус у нее странный. Местные жители завалили жалобами акимат. На что чиновники заявили, что решение проблемы не за горами.
"Проектно-сметная документация готова. На решение проблем с водоснабжением в том районе выделено 300 миллионов тенге. Этим летом мы уже приступим к бурению скважин и прокладке труб. В скором времени дадим воду", - обещает руководитель отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района города Адилет Токтасынов.
Вместе с тем, пробурить дополнительную скважину пообещал и тот самый частный предприниматель. Последний утверждает, что уже получил госакт и в течение трех недель его компания решит проблему с давлением в трубах. Дополнительная скважина позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением весь микрорайон. Но это пока всё на словах, до дела все еще не дошло. Местные жители ждут выполнения обещаний.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!