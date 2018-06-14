Люди за свой счет попытались решить эту проблему.

Жители одного из алматинских микрорайонов уже третий год живут без воды. Частный предприниматель, который обещал решить проблему, собрал с каждого дома деньги на проведение водопровода и бурения скважины. Но ее мощности не хватает, чтобы обеспечить водой всех. В итоге, живительную влагу люди вынуждены покупать в магазинах либо просить у соседей, которые обзавелись собственной скважиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Центрального водоснабжения в этом микрорайоне никогда не было. Люди за свой счет пытались решить эту проблему. Три года назад директор частной компании Ермек Куздеу собрал деньги для бурения скважины и подведения воды к домам. Около 80-ти семей тогда сдали в среднем по 200 тысяч тенге. Вот только проблема с водоснабжением до сих пор не решена. Давление в трубах появляется лишь зимой, в остальное время воды нет.

"Люди заплатили за подключение воды. И соответственно, они звонят этому Ермеку и требуют от него воду, но он не реагирует. Он появляется только тогда, когда кто-то платит ему за новое подключение. Но и у них в итоге воды нет. А за воду мы все равно платим по 100 тенге за куб", - рассказывает житель микрорайона 71-й разъезд Ербол Кондыбаев.

Люди запасаются водой кто как может. Одни покупают ее, другие по возможности пробурили свою скважину. Только вода в ней с песчинками, да и вкус у нее странный. Местные жители завалили жалобами акимат. На что чиновники заявили, что решение проблемы не за горами.

"Проектно-сметная документация готова. На решение проблем с водоснабжением в том районе выделено 300 миллионов тенге. Этим летом мы уже приступим к бурению скважин и прокладке труб. В скором времени дадим воду", - обещает руководитель отдела коммунального хозяйства акимата Алатауского района города Адилет Токтасынов.

Вместе с тем, пробурить дополнительную скважину пообещал и тот самый частный предприниматель. Последний утверждает, что уже получил госакт и в течение трех недель его компания решит проблему с давлением в трубах. Дополнительная скважина позволит обеспечить бесперебойным водоснабжением весь микрорайон. Но это пока всё на словах, до дела все еще не дошло. Местные жители ждут выполнения обещаний.

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