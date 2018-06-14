Назарбаев - Си Цзиньпин сказал множество приятных слов в адрес Казахстана
Меня в общих переговорах назвал меня старшим братом, - отметил Президент.
Фото : Акорда14 июня 2018, 00:49
Телерадиокомплекс президента опубликовал видео с брифинга для представителей СМИ по итогам визита Нурсултана Назарбаева в Китай, сообщает zakon.kz.
"Лидер огромной страны называет вас старшим братом. Это же не первый случай. Вы могли бы рассказать, как отношения с мировыми лидерами вы переносите в плоскость личных отношений", - задали вопрос Нурсултану Назарбаеву.
"С председателем Си Цзиньпином у нас доверительные отношения настолько сложились, столько приятных слов сказал в адрес Казахстана, меня. Даже в общих переговорах назвал меня старшим братом", - сказал Елбасы.
Напомним, на днях завершился государственный визит Президента Казахстана в Китайскую Народную Республику.
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