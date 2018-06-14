Промоутеры Головкина и "Канело"вновь вернулись к переговорам

14 июня 2018, 01:47

Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер опубликовал твит о своем разговоре с промоутером Головкина Томом Леффлером.

Команды Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса снова вернулись к переговорам, сообщает zakon.kz.

"Только что мне сказали - "Подожди, в сделке появились подвижки. Трудно устоять от таких денег", - написал журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер.


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