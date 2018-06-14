Промоутеры Головкина и "Канело"вновь вернулись к переговорам
14 июня 2018, 01:47
Журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер опубликовал твит о своем разговоре с промоутером Головкина Томом Леффлером.
Команды Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса снова вернулись к переговорам, сообщает zakon.kz.
"Только что мне сказали - "Подожди, в сделке появились подвижки. Трудно устоять от таких денег", - написал журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер.
Now told to “standby, there’s been a development,” ... hard to walk away from all that $$$...— Lance Pugmire (@latimespugmire) 13 июня 2018 г.
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