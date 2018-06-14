Схватка акул попала на видео

Данное явление происходит в природе часто, однако редко удается запечатлеть на камеру.

Дайверы из Австралии стали свидетелями необычного случая в дикой природе: две акулы столкнулись в схватке за еду, сообщает ВладТайм.

На очередном погружении опытных дайверов в открытое море произошло интересное зрелище битвы двух акул, в результате которой одной удалось откусить кусок плоти у своей соперницы.

Дайвер Адам Малски рассказал, что закинул приманку возле лодки, на которую приплыли сразу две акулы. Любопытно, за несколько минут до битвы Адам спрашивал у капитана судна о случаях нападения акул друг на друга. Капитан ответил, что такое в природе случается часто. В таких случаях более крупная акула, в итоге, прогоняет соперницу послабее. Спустя некоторое время на их глазах произошло противостояние двух акул за пищу.

Уже знакомая моряками акула по кличке Гилберт одержала победу над своей соперницей поменьше. После этого она уплыла в неизвестном направлении. Моряки сообщили, что после такого выжить ей не получится. Данное явление, действительно, происходит в природе часто, однако редко удается запечатлеть на камеру. Присутствующие на той лодке люди позже признались, что никогда прежде не видели подобного.

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