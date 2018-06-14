Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа

Документ одобрили 120 государств.

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую действия Израиля в секторе Газа, передает РИА Новости.

Документ одобрили 120 государств, включая Россию, Китай, Индию, ЮАР, Францию и Турцию, против выступили 8 (Израиль, США, Австралия, Науру, Того, Микронезия и Соломоновы острова), еще 45 стран воздержались (среди них — Великобритания, Нидерланды, Германия, Канада, Польша). Вынесенный в Генассамблею документ во многом повторял формулировки проекта резолюции, который ранее не прошел в Совете безопасности ООН из-за вето США.

Проект резолюции ГА ООН, подготовленный арабскими странами, "сожалеет об использовании чрезмерной, непропорциональной и неизбирательной силы со стороны Израиля против мирных жителей Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и сектор Газа". Документ требует от Израиля "воздержаться от подобных действий и соблюдать законные обязательства".

Также ГА ООН призывает "к оперативным действиям для обеспечения немедленного, прочного и полностью соблюдаемого прекращения огня", а также "призывает рассмотреть меры по обеспечению безопасности и защите гражданского населения Палестины на оккупированной палестинской территории, включая Сектор Газа".

Попытка США изменить резолюцию

На заседании Генассамблеи США представили поправки к тексту резолюции арабских стран. Американский постпред Никки Хейли назвала резолюцию в ее изначальном виде "абсолютно однобокой", так как в тексте нет ни одного упоминания ХАМАС. США предложили внести в текст изменения, осудив действия группировки.

"Если бы мы были честными, мы бы признали, что никто не совершенен с каждой стороны этого конфликта. Но никому не идет на пользу, если делать вид, что во всем виновата одна сторона", — сказала Хейли.

Постпред Израиля при ООН Данни Данон заявил перед голосованием, что те, кто одобрят резолюцию, "поддержат ХАМАС".

По предложению США было запрошено дополнительное голосование Генассамблеи. Поправки были поддержаны 62 странами, против выступили 58 стран, в том числе — Россия, еще 42 воздержались. Председатель ГА ООН Мирослав Лайчак постановил, что поправка не принимается, так как не получила большинства в две трети голосов. В свою очередь Хейли заявила, что инициатива США должна рассматриваться по другой статье Устава, и может считаться принятой при получении простого большинства голосов. США подали апелляцию на постановление председателя Генассамблеи, но она также не получила поддержки, в результате американская поправка была окончательно отклонена.

Обострение ситуации в Газе

Протесты в секторе Газа обострились после решения США перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим в минувшем месяце. Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Основная часть мирового сообщества аннексию не признает и относит Восточный Иерусалим, как и Западный берег реки Иордан, к оккупированным территориям.

По последним данным властей автономии, за время столкновений погибли 129 палестинцев, включая 16 детей, еще 13,6 тысячи человек были ранены.

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