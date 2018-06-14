Раскрыт главный секрет нового iPhone

Новый разъем получат будущие модели планшетов Apple – iPad.

В новом смартфоне iPhone, который увидит свет в 2019 году, на смену привычному разъему Lightning придет USB-C-разъем для зарядки аккумулятора и передачи данных, а также, возможно, подключения наушников, пишет МИР 24.

Новый разъем получат также будущие модели планшетов Apple – iPad.

В современных моделях iPhone и iPad используется разъем Lightning, к которому также подключаются комплектные наушники (начиная с iPhone 7). По всей видимости, компании придется разработать новую модель наушников со штекером USB-C.

Напомним, разъемы USB-C появились в Apple MacBook 2016 года.

Использование одинаковых портов сделает процесс зарядки более удобным для пользователей, подчеркивают специалисты.

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