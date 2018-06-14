Экс-футболист нокаутировал соперника MMA на 57-й секунде

Бывшему игроку в американский футбол из НФЛ Грегу Харди потребовалось меньше минуты, чтобы с успехом дебютировать в смешанных единоборствах, передает Vesti.kz.

Всего за 57 секунд он отправил в нокаут своего соперника Остена Лэйна.

После такого удачного выступления руководство UFC подписало с 29-летним спортсменом контракт развития. Соглашение предполагает проведение боев с участием Харди в мероприятиях, которые проводятся не под эгидой UFC.

После того как Харди будет готов к более серьезным боям, его переведут на стандартный контракт с организацией.

Отмечается, что в 2014 году спортсмен был обвинен в домашнем насилии, однако жертва отказалась давать показания и доказать его вину не удалось. После этого Харди подписал контракт с клубом "Даллас Ковбойс", но не смог закрепиться в команде. Также сообщалось, что у него есть проблемы с алкоголем и наркотиками.