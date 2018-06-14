В Казахстане за год вырос грузооборот

Объем пассажирооборота достиг 110,611 млрд пассажиро-километров.

В Казахстане объем грузооборота в январе-мае 2018 года составил 232,332 млрд тонно-километров, что на 9,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года, передает МИА «Казинформ».

В отчетном периоде объем перевозки грузов составил 1,47 млрд тонн (увеличение по сравнению с январем-маем прошлого года на 5,5 процента). Объем пассажирооборота достиг 110,611 млрд пассажиро-километров (+4,9 процента), было перевезено 9,128 млрд пассажиров (+1,6 процента).





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