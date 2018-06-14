В Казахстане проживают 18 миллионов 232 тысячи человек

В январе-апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 25,1 процента.

В Казахстане численность населения страны на 1 мая 2018 года составила 18 млн 232 тысячи человек и по сравнению с 1 маем 2017 года увеличилась на 238,5 тысяч человек, или на 1,3 процента, передает МИА «Казинформ».

В частности, на отчетную дату численность городского населения составила 10 млн 492,2 тысячи человек, или 57,5 процента от общей численности, сельского - 7 млн 739,8 тысячи человек, или 42,5 процента.

В январе-апреле этого года в республике было зарегистрировано 1095 умерших младенцев в возрасте до 1 года (в январе-апреле прошлого года - 1054). По сравнению с соответствующим периодом 2017 года число умерших детей в возрасте до 1 года увеличилось на 3,9 процента. За четыре месяца 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 8,81 случая на 1000 родившихся (8,68). Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-апреле умерло 506 младенцев (506), или 46,2 процента от общего числа смертных случаев среди младенцев (48 процентов). Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 239 (256), или 21,8 процента (24,3 процента), от болезней органов дыхания - 89 (78), или 8,1 процента (7,4 процента), и от несчастных случаев, отравлений и травм - 50 (62), или 4,6 процента (5,9 процента).

В январе-апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года число прибывших в Казахстан уменьшилось на 25,1 процента, число выбывших из Казахстана увеличилось на 20,8 процента. Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ и выбывших в эти страны составила 77,3 процента и 88,8 процента соответственно. Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 24,9 процента. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в четырех регионах страны - городах Алматы (12 013 человек) и Астана (3699 человек), в Мангистауской (48 человек) и Акмолинской (39 человек) областях.





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