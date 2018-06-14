Спасатели Семея устраняют последствия непогоды

Осадков выпало больше декадной нормы.

Вчера вечером в городе Семее прошли обильные осадки в виде дождя и града. По сведениям синоптиков, осадков выпало больше декадной нормы, что привело к подтоплению некоторых развязок дорог и придворовых территорий частных жилых домов. Сила ветра достигала 16 метров в секунду, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Из-за скопившееся воды, люди временно стали заложниками дорожной пробки по ул. Селевина под железнодорожным мостом и по ул. Глинки в сторону пр. Ауэзова на кольцевой развязке. В настоящее время работа по откачке воды силами коммунальных служб и ЧС продолжается. Работают 3 автомобиля, 1 мотопомпа, 1 пожарная насосная станция и 18 человек.

На телефон «101» и «112» ориентировочно поступило около 200 звонков от беспокоящихся граждан.

В ходе визуального осмотра УЧС города Семей с придворовых территорий и улиц спасателями совместно с коммунальными службами был произведен отвод воды.

В городе на водозаборе «Соловьевские ключи» на 1,5 часа производилось отключение электроэнергии. Подача воды с водонапорной башни не останавливалась.

Также, аварийное отключение электричества производилось по ул. Шлеева, из-за падения дерева на линию электропередач

Информации о пострадавших на линию «112» не поступала.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!