Какое вознаграждение ждет Головкина за второй бой с "Канело"

Сегодня ночью было официально объявлено о том, что 15 сентября в Лас-Вегасе Геннадий Головкин и Сауль «Канело» Альварес проведут второй бой, сообщает Sports.kz.

Последним предложением Golden Boy Promotions Головкину было разделение гонораров в размере 42,5/57,5% в пользу «Канело». Переговоры проходили за полтора часа до дедлайна. Сначала промоутер Альвареса Оскар де ла Хойя сообщил об отказе GGG, но затем стороны все-таки пришли к сделке.

По информации The Ring, вознаграждение Головкина за этот поединок может составить более 40 миллионов долларов. Размер гонорара «Канело» не приводится.

При этом неизвестно, на какие условия в итоге согласился казахстанец, однако, вероятнее всего, они соответствовали финальным цифрам 42,5/57,5%.





