В Перу нашли еще одно массовое захоронение детей

Жертвы были принесены в доколумбовы времена в эпоху древней культуры чиму.

Новое массовое захоронение детей, принесенных в жертву, найдено на севере Перу, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об останках более чем сотни детей, обнаруженных при раскопках в районе Пампас-ла-Крус в регионе Ла-Либертад.

"Помимо 140 детских останков, найденных в зоне Уанчакито несколько месяцев назад, в этом новом раскопе в Пампас-ла-Крус мы обнаружили пока еще в общей сложности 111 принесенных в жертву детей", — сказал Кастильо.

Раскопки продолжаются, археологи считают, что общее число останков превысит найденное в Уанчакито. Жертвы были принесены в доколумбовы времена в эпоху древней культуры чиму, скорее всего, они были вызваны неким климатическим явлением, которое принесло с собой дожди. Археологи считают, что массовым убийством детей и лам, также найденных при раскопках, местные жители пытались упросить богов остановить ливни, которые мешали промыслу рыбы в океане.

Ранее археологи обнаружили в Перу свидетельства крупнейшего на территории Северной и Южной Америки и, вероятно, в мировой истории, массового жертвоприношения детей. По словам ученых, более 140 детей и 200 молодых лам, по всей видимости, были принесены в жертву в ходе одного ритуала, который, предположительно, был совершен 550 лет назад в эпоху малоизученной высокоразвитой доколумбовой культуры чиму.

Место жертвоприношения, известное как Уанчакито, расположено на утесе с видом на Тихий океан в районе Уанчако на севере Перу. Неподалеку от него расположен Чан-Чан — бывший центр культуры чиму и столица государственного образования Чимор. В 1986 году Чан-Чан обрел статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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