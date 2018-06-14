Спасатели Астаны посетили ряд рыболовных магазинов

Сотрудники столичного ДЧС разъясняют горожанам правила поведения на водоемах.

В целях профилактики чрезвычайных ситуаций связанных с ловлей рыбы и охоты в летний период сотрудники Департамента по ЧС города Астана посетили ряд охотничьих и рыболовных магазинов города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С продавцами и посетителями этих торговых точек были проведены профилактические беседы, а в самих магазинах размещены наглядно-агитационные материалы. Всего было проведено около 10 бесед, вручено 55 памяток. Общий охват составил 67 человек.

«Пора летней рыбалки сейчас в самом разгаре и в это время энтузиазм людей может снизить их бдительность и инстинкты самосохранения, что в свою очередь может повлечь за собой непоправимые, а порой даже и трагические последствия. В этой связи Департамент по чрезвычайным ситуациям г. Астана напоминает населению о необходимости соблюдать меры личной безопасности при ловле рыбы на открытых водоемах», – говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого в столице активно ведется агитационно-профилактическая работа по противопожарной безопасности.

«С наступлением пожароопасного периода в городе участились случаи пожаров. К сожалению, небрежное отношение людей к элементарным правилам пожарной безопасности приводят к негативным последствиям. Поэтому столичные спасатели ежедневно проводят подворовые обходы, рейды и беседы с гостями и жителями столицы на тему: «Правила пожарной безопасности», с вручением памяток и брошюр. Особое внимание сотрудники уделяют жилым домам, используемым не по их целевому назначению (общежития, СТО, автомойки). Так с начала текущего года было проведено 7 639 обходов частного сектора с охватом в 9 173 человек», – отметили в ведомстве.

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