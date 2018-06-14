Астана обошла Алматы по инвестициям в торговлю

Ключевые инвестмагниты торговой отрасли, традиционно, финцентр и столица.

Успешная торговля требует инвестиций: оптовики и ритейлеры нарастили объемы капитальных вложений за год сразу более чем на треть, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Так, за 4 месяца текущего года инвестиции в основной капитал в сфере оптовой и розничной торговли и авторемонта составили сразу 54,9 млрд тенге - на 33,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Ключевые инвестмагниты торговой отрасли, традиционно, финцентр и столица. Впрочем, Алматы занимает всего 32,6% от всего объема капвложений в секторе, против 52,7% годом ранее (17,6 млрд тг, сразу минус 17,3% год-к-году). Доля Астаны, напротив, выросла с 10,9 до 12,7% по итогам января-апреля. Это уже 6,8 млрд тг, на 55,5% больше, чем год назад.

За январь-декабрь 2017 года в сферу оптовой торговли и ритейла проинвестировали сразу 203,5 миллиарда тенге - это рекордный показатель прошлых лет.

Впрочем, активно развивается и сама торговля: по итогам января-мая 2018 объемы оптовых продаж достигли уже 7,4 трлн тг - это на 12,9% больше, чем годом ранее.

Еще сильнее выросла активность розничной торговли: сразу +13,1% год-к-году, до 3,5 трлн тг за 5 месяцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!