Над Аляской столкнулись два небольших самолета
Сотрудники полиции штата обнаружили обломки второго самолета недалеко от реки Суситна.
Фото : NewsFiber14 июня 2018, 10:21
Два небольших самолета столкнулись в небе над американским штатом Аляска, один из них совершил экстренную посадку в городе Анкоридж, данных о пострадавших нет, сообщают РИА Новости.
"Один самолет действительно приземлился, раненых нет", — заявил представитель противопожарной службы штата Эрик Шунеманн.
По его словам, у воздушного судна в результате столкновения были замечены повреждения шасси.
"Один самолет приземлился здесь: один человек на борту, он не пострадал, самолет получил существенный урон. Еще один самолет, к несчастью, потерял контроль и упал в реку", – рассказал глава местного управления Национального комитета безопасности на транспорте Клинт Джонсон.
По данным СМИ, сотрудники полиции штата обнаружили обломки второго самолета, участвовавшего в столкновении, недалеко от реки Суситна. Сколько человек находилось на борту и первого и второго воздушного суда, пока неизвестно.
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