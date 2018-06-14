Трамп решил взять отгул на свой день рождения

Президенту США исполняется 72 года.

В день своего рождения, 14 июня, президент США Дональд Трамп взял отгул. Об этом свидетельствует расписание Белого дома, передает ИзвестияIZ.

В документе отмечается, что публичных мероприятий у американского лидера в этот день не запланировано.

Сегодня Трампу исполняется 72 года. Он родился в 1946 году в Нью-Йорке, в округе Куинс.

Он самый пожилой человек, когда-либо избранный президентом США: на момент избрания Трампу было 70 лет, и 14 июня будет его второй день рождения на посту главы государства.

По сообщениям СМИ, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлунь перед встречей Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном подарил американскому лидеру заранее именинный торт. Снимок в соцсетях опубликовал глава сингапурского МИДа.

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