В ЮКО прошел семинар по вопросам повышения производительности в сельском хозяйстве

В ходе совещания, аким области рассказал о вкладе региона в сельскохозяйственное производство страны.

В своем очередном Послании народу Казахстана Глава государства Н.А. Назарбаев поставил задачу превратить аграрный сектор Казахстана в новый драйвер экономики страны. Согласно Посланию, в предстоящие 5 лет в агропромышленном комплексе необходимо увеличить производительность труда и экспорт переработанной сельхозпродукции как минимум в 2,5 раза. В этой связи под председательством главы региона Жансеита Туймебаева в акимате Южно-Казахстанской области прошел расширенный семинар по развитию сельскохозяйственной отрасли в регионе на 2017-2021 годы, передает Zakon.kz.

В ходе совещания, аким области рассказал о вкладе региона в сельскохозяйственное производство страны и дал ряд указаний специалистам соответствующей сферы.

«В общереспубликанском объёме сельскохозяйственного производства на долю области приходится 100% производства хлопка, 66% бахчевых, 65% винограда, 40%сафлора, 31% плодово-ягодных, 24% овощей. Данная тенденция указывает на то, что в ближайшем будущем область имеет высокий потенциал стать основным центром, обеспечивающим население страны сельскохозяйственной продукцией. Одними из основных решений вопросов обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества сельхозпродукции и увеличения производительности труда является широкое внедрение в производство интенсивных технологий и инновационных достижений», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, генеральный директор Казахского Научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж.Жиембаева академик А.Сагитов рассказал о новых научных достижениях в области повышения производительности. Кроме того, с докладом о потенциале области в данной сфере выступил руководитель областного управления сельского хозяйства С.Турбеков.

Вместе с тем, акимы районов и городов, а также руководители хозяйств отметили необходимость повышения производительности в сельском хозяйстве.

Помимо этого, на совещании основное внимание было уделено вопросам улучшения животноводства в регионе. В частности, были внесены предложения по увеличению площадей по проекту «Умные пастбища», эффективному использованию общих пастбищных угодий в селах и населенных пунктах, а также использованию растительных остатков в животноводстве и высокопродуктивных племенных животных.

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