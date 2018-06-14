Классические арии и попурри прозвучали на концерте в честь 20-летия Астаны

Знаменитые казахстанские артисты оперы и балета выступили с концертом в Алматы.

Лауреаты Фонда Первого Президента РК выступили на ежегодном концерте «С мечтой в сердце, на путик вершине!», сообщает Zakon.kz.

Представление для жителей и гостей города состоялось на сцене Казахского государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Концерт в честь празднования 20-летия Астаны собрал лучших артистов нового поколения отечественной культуры.

Так, своим талантом со зрителями делились заслуженные деятели Казахстана, победители республиканских и международных творческих конкурсов и фестивалей: Медет Чотабаев, Сундет Байгожин, Олег Татамиров, Еркебулан Сапарбаев, Анастасия Кожухарова, Талгат Мусабаев, Бибигуль Жанузак, Эмиль Сакавов, Ермек Курманаев, Гаухар Тасбергенова, Мадина Баспаева, Серик Нагисбеков, Гульзат ДАурбаева, Татьяна Вицинская а также государственное трио «Forte Trio».

На сцене прозвучали знаменитые произведения из оперы «Абай», «Фауст», «Бал Маскарад», «Кармен» и «Спартак». Зрители также насладились джазовому произведению Джорджа Гершвина «Summertime».

«Сегодняшний концерт знаменателен. Очень приятно, что этот концерт стал хорошей ежегодной традицией. В этом концерте участвуют лучшие лауреаты Фонда Первого Президента РК Елбасы. Это представители различных видов искусств. Это оперное искусство, инструментальное исполнительство, то есть, все лучшие кадры, которые есть в нашем искусстве среди молодежи, вот они сегодня покажут свое мастерство. Это результат плодотворной работы Фонда, а также совета по культуре при фонде, где ежегодно выбираются 12 человек, которые представляют различные виды искусства», - рассказал председатель совета по культуре при Фонде Первого Президента РК Биржан Хасангали.

В этом году программа концерта посвящена теме Большой Оперы – международному тренду, набирающему все большую популярность. Музыкальное сопровождение было обеспечено Государственным академическим симфоническим оркестром РК под руководством Нуржана Байбусинова.

Также особенностью Концерта Лауреатов в этом году стала фотовыставка, посвященная столице. «Астана – жемчужина Великой степи» демонстрирует достижения столицы и дает возможность по-новому взглянуть на современный Казахстан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!