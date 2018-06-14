За 10 лет численность казахстанцев увеличилась на 2,5 млн человек

Самые густонаселенные - Южно-Казахстанская и Алматинская области, самые «долгоживущие» - столицы.

Численность населения Казахстана к маю достигла 18,2 млн человек - это на 0,4% больше, чем в начале текущего года и на 1,8% (или 313,8 тыс. чел) больше по отношению к началу 2017, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование finprom.kz.

Наиболее густонаселенные регионы: ЮКО - 3 млн чел. (удельный вес - 16,2%), Алматинская область - 2 млн чел. (удельный вес - 11,1%) и сама южная столица, Алматы - 1,8 млн чел. (удельный вес - 10%).

В то же время самые быстрорастущие регионы по численности населения - Астана (+7,1%), Алматы (+3,9%) и Мангистауская область (+3,6% к началу 2017 года).

В многолетней динамике население республики растет в умеренном темпе - в среднем на 1,5% в год.

За последние 10 лет численность казахстанцев увеличилась на 2,5 млн человек, с 15,4 до 17,9 млн. Из них 10,3 млн чел. (57,5%) проживает в городах, еще 7,7 млн (42,5%) - в сельской местности.

При этом процессы агломерирования и урбанизации, предусмотренные программами развития РК, очевидно работают - прирост городского населения за 2017 год составил 2,1%, а сельского - всего 0,4%.

При этом численность сельского населения все еще превышает городское в 7 регионах страны. Среди них весь густонаселенный юг: ЮКО - 1,6 млн чел., Алматинская - 1,6 млн чел., Жамбылская - 675,4 тыс. чел., Кызылординская - 438,7 тыс. чел., а также Мангистауская - 396 тыс. чел., Атырауская - 327,1 тыс. чел., и СКО - 306,1 тыс. чел.

На начало 2018 года женщин в РК было больше, чем мужчин, на 547,7 тыс. человек. Всего мужчин, проживающих на территории Казахстана - 8,8 млн, а женщин - 9,4 млн. В долевом соотношении мужчины составляют 48,4%, а женщины - 51,6%.

Казахстанские женщины живут дольше мужчин на 8,2 года. Ожидаемая продолжительность жизни по данным 2017 года у женщин - 76,9 лет, а у мужчин - 68,7 года.

В целом, долгожители страны в основном обитают в столицах - Астане и Алматы: в них средняя продолжительность жизни составляет 76,2 и 76 лет, соответственно. А замыкает ТОП-3 долгожителей Мангистауская область, жители которой живут в среднем до 74,3 лет.

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