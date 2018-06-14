Тенге ослабляется: 335,85 за доллар на утренних торгах
Объем торгов – 31, 9 млн долларов.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 335,85 тенге за доллар (+0,18 тенге), объем торгов – 31, 9 млн долларов (-26 300 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3630 тенге за рубль (+0,0310 тенге), объеме торгов 20 млн рублей (-5 000 тыс. рублей).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 52,5768 тенге за юань (+0,1897 тенге), объем торгов – 1,2 млн юаней (-1 600 тыс. юаней).
В обменниках курс доллара – 335,9-336,7 тенге, евро - 396,3-398,3, рос.рубля - 5,35-5,39 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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