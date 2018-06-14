Конфликт на дороге в Алматы стал причиной лобового столкновения

Пострадали пятеро.

В Алматы произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Авария произошла на Илийском тракте близ мкр. Жулдыз. По словам очевидцев, Hyundai Sonata и Toyota Previa ехали в южном направлении в сторону города. Между водителями произошел конфликт, и они начали "подрезать" друг друга. При очередном резком маневре водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения. Что-то пошло не так и Hyundai зацепил Toyota. Водитель корейской иномарки потерял управление и столкнулся со встречным Nissan Pathfinder.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир Hyundai, а также трое пассажиров из Nissan.

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