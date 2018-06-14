Бердыбек Сапарбаев рассказал о реализации поручений Главы государства

Особое внимание глава региона акцентировал на реализации пяти социальных инициатив Президента РК, призванных обеспечить повышение благосостояние населения.

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Маулен Ашимбаев провел встречу с активом областного филиала партии, в ходе которой аким области Бердыбек Сапарбаев рассказал о проводимой работе по исполнению поручений Президента РК Н.А.Назарбаева, передает Zakon.kz.

- В рамках реализации партийных инициатив планируется оснастить 67 IT-классов, увеличить скорость интернета и обновить компьютерную технику в школах области. На сегодня все объекты здравоохранения уже подключены информационной системе. В рамках программы «Цифровой Казахстан» в Актобе начато строительство IT–центра мирового уровня стоимостью 2 млрд тенге. 25 промышленных и сельскохозяйственных предприятий области будут модернизированы на общую сумму 38 млрд тенге, - сообщил глава региона.

Также в целях развития предпринимательства при поддержке партии был разработан геоинформационный онлайн-портал, призванный помочь бизнесу в решении земельных вопросов.

Активно реализуется поручение Елбасы по применению механизмов государственно-частного партнерства. Так, введены в эксплуатацию современная станция скорой медпомощи, офтальмологическая клиника, Дворец единоборств, ведется строительство Теннисного центра, Легкоатлетического манежа и Ледового дворца на 2500 мест.

- Всего на сегодня реализуется 54 социальных объекта за счет частных инвестиций на сумму 36 млрд. тенге, - подчеркнул он.

Особое внимание глава региона акцентировал на реализации пяти социальных инициатив Президента РК, призванных обеспечить повышение благосостояние населения.

Так, в рамках программы «7-20-25» кров над головой обретут 24 тысячи актюбинцев, будет введено 870 тыс. кв.м. жилья. Мерами по снижению налоговой нагрузки охватят 55 тыс. человек. Запланировано строительство 8 новых общежитий на 2800 мест. На развитие предпринимательства дополнительно выделено 2 млрд тенге, которые позволят тысячам актюбинцам открыть собственное дело.

- В целом, поручение Главы государства по обеспечению экономического роста эффективно исполняется. По итогам 5 месяцев т.г. отмечен рост по всем социально-экономическим показателям, рост экономики ожидается на уровне 4,5%. По итогам года за счет дальнейшего динамичного развития сфер промышленности, строительства, сельского хозяйства, МСБ и торговли темп экономического роста области составит 5%, - заключил глава региона.

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