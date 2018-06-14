Об основных направлениях законопроекта о страховании рассказал Данияр Акишев

В Казахстане остро стоит вопрос о доступности финансовых услуг в регионах, в первую очередь за пределами областных центров и на селе.

Об основных направлениях законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» рассказал сегодня председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев на пленарном заседании Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что в поправках по страхованию предложено 5 основных направлений: введение онлайн-страхования, изменение подходов к страхованию казахстанцев, выезжающих за рубеж, введение вмененного страхования, совершенствование механизма урегулирования споров через расширение функций страхового омбудсмана, а также расширение системы дополнительного гарантирования по социально важным видам страхования жизни.

Говоря об онлайн-страховании, Д.Акишев отметил, что в Казахстане остро стоит вопрос о доступности финансовых услуг в регионах, в первую очередь за пределами областных центров и на селе.

«Нашей целью является создание условий для граждан при получении дистанционных услуг страхования. Население и предприятия смогут заключать договоры через интернет без посещения офиса страховой компании и посреднических услуг агентов. Будут созданы условия, при которых жителям отдаленных населенных пунктов не нужно ехать в областной центр за страховым полисом или прибегать к услугам посредников. Отсутствие посредников в перспективе повлечет снижение стоимости страховки”, - подчеркнул он.

Глава Нацбанка также отметил, что запуск онлайн-страхования требует не только законодательных поправок, но и значительной работы государственных органов.

“Уже ускорена интеграция баз данных министерств и ведомств. Потребуется повышение технической оснащенности надзорных органов. Будет обеспечена максимальная защита всей информации по нашим гражданам в базе данных по страхованию”, - подытожил он.

По его словам, законопроект также предусматривает введение вмененного страхования и расширение деятельности страхового омбудсмана.

Он отметил, что введение вмененного страхования позволит как страховой компании, так и её клиенту предусмотреть договором гибкие условия страхования.

“Определяя четкий перечень рисков можно установить правильный тариф для клиентов. Индивидуальный подход к клиенту это и есть основное преимущество вмененного страхования”, - подчеркнул Акишев.

Он также напомнил о расширении деятельности страхового омбудсмана для урегулирования споров на рынке страхования.

“Полномочия страхового омбудсмана будут распространены на все виды страхования. В настоящее время его полномочия распространяются только на страхование ответственности автовладельцев. Будут рассматриваться споры физических лиц и малых предприятий. Суммы споров – в размере до 10 тысяч месячных расчетных показателей или 24 миллионов тенге. Данный лимит установлен исходя из международного опыта”, - рассказал глава Нацбанка.

Так, продолжил он, планируется дальнейшее развитие фондового рынка.

В частности, предполагается объединить Единый регистратор и Центральный депозитарий в одной организации. Данная поправка обеспечит оптимизацию затрат и формирование единой базы данных.

Для облегчения деятельности участников фондового рынка предлагается упростить функционирование инвестиционных фондов, сократить все процедуры для субъектов рынка ценных бумаг.

В качестве еще одной меры в рамках законопроекта глава Национального Банка Казахстана обозначил стимулирование компаний к выходу на фондовый рынок.

“Будет устранено дублирование раскрытия эмитентами информации, а также переведен на электронный формат проспект выпуска ценных бумаг и другие меры”, - отметил Д. Акишев.

Кроме того, законопроект предусматривает ответственность туроператора при страховании клиеентов. Сейчас страховка работает только, если будет доказано, что туроператор ошибся: “Это случается достаточно редко. Турист, как правило, остается один на один со своими проблемами, в основном связанными с возмещением вреда здоровью”.

По словам Д.Акишева, законопроект предусматривает изменение схемы.

“Туроператор при реализации путевки обязан выдать туристу страховой сертификат. В страховом сертификате будут указаны данные международных компаний, организующих в круглосуточном режиме помощь по доступу к медицинским услугам за рубежом. При наступлении страхового случая за рубежом страховая компания будет нести расходы по оплате медицинских услуг, экстренной медицинской помощи и репатриации”, - разъяснил он.

По информации главы Нацбанка, стоимость страхования для туроператора будет невысокой - около 320-330 тенге в день. При этом страховое покрытие будет составлять от 3 до 16 миллионов тенге.

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