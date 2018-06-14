Сенат РК исключил прямую выборность акимов, предложенную в РК

Напомним, ранее предлагалось ввести прямую выборность акимов, но депутаты Сената исключили эту норму из конституционных поправок.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты внесли правки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК» касательно исключения прямой выборности акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа и вернули документ в Мажилис, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил министр юстиции РК Марат Бекетаев, данный законопроект предусматривает ряд положений.

«Первое, предлагается распространить пропорциональную избирательную систему, которая используется в выборах депутатов Мажилиса на процедуру избрания депутатов маслихата всех уровней. Второе, вводится прямая выборность акимов сельского уровня. В связи с оптимизацией выборов депутатов маслихатов предлагается упразднение окружных избирательных комиссий. Их функции и полномочия будут переданы территориальным избирательным комиссиям, два члена из которых будут осуществлять свои полномочия на постоянной профессиональной основе. Вводится прямая выборность акимов сельского уровня», - сказал он.

По его словам, предлагается пересмотреть порядок составления списка избирателей, осуществляя его через интеграцию с госбазой данных о физлицах.

«Это позволит сформировать республиканский электронный список избирателей. Кроме того имеются поправки, направленные на приведение в соответствии с Конвенцией о стандартах демократических выборов избирательных прав и свобод в странах СНГ. Принятие поправок влечет необходимость внесения изменений и дополнений в 2 кодекса и 3 закона», - уточнил глава ведомства.

Как добавил М. Бекетаев, поправки в Бюджетный кодекс обусловлены установлением возможности расходованием средств местного бюджета на обучение избирателей и членов избирательных комиссий.

«Поправки в Кодекс об административных правонарушениях связаны с упразднением окружных избирательных комиссий. Кроме того в связи с введением прямой выборности акимов сельского уровня предлагается блок поправок о местном госуправлении о политических партиях и о госслужбе», - уточнил он.

В то же время сенаторы рассмотрели проект закона и вернули его со своими правками в мажилис. Они исключили из законопроекта нормы, предусматривающие введение прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа, а оставили косвенные выборы, как и было ранее.

«В ходе обсуждения законопроекта возникла необходимость внесения изменений. Так, вносимые поправки в целях сохранения действующего порядка избрания от должности предусматривают исключение норм, касающихся введения прямых выборов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа», - указывается в заключении комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Также поясняется, что данным проектом закона вносятся поправки в Конституционный закон РК «О государственных символах РК» касательно государственного символа РК в виде государственного герба, согласно которым надпись «Қазақстан» излагается латинскими буквами.

В целом данный проект закона направлен на совершенствование механизма выборов, в том числе путем введения новых институтов, устранения правовых пробелом, противоречий. Целью разработки документа является дальнейшее обеспечение соблюдения основополагающих избирательных принципов.

Ксения Давыдова, Астана

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