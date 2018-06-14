Сын погибшего в Талдыкоргане чиновника считает, что его отец был убит

По его мнению, в этом деле слишком много вопросов на которые пока нет ответов.

Сын чиновника, выпрыгнувшего с 4 этажа Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области, не верит в самоубийство отца, передает МИА «Казинформ».

Мухит Мухамадиев - сын и законный защитник погибшего Сеильхана Мухамадиева, работавшего директором Алматинского филиала РГП «Казводхоз», считает, что его отец был убит.

«Во-первых: почему у моего отца были разбиты лоб и надзатылочная часть головы? Как это получилось? Он ударился лбом и, поскольку не умер, вновь поднялся и упал затылком вниз?(...) На это нет удовлетворительного ответа. Во-вторых, почему отец был не обут?» - сказал М.Мухамадиев.

Кроме того, сторона потерпевшего отмечает, что видеосъемка, которая велась в ходе осмотра с 5 часов утра до 19 часов вечера, прерывалась. Почему она прерывалась, что происходило в это время, что говорилось - это загадка. Также непонятно, почему последние минуты жизни Сеильхана Мухамадиева прошли в кабинете офицера Алдабергенова. Накануне Национальное бюро провело в Астане брифинг, где сообщили, что в связи с этим делом 8 человек освобождены от должностей.

«Управление внутренней безопасности провело внутреннее служебное расследование. По итогам служебного расследования, виновные в распространении указанной информации сотрудники - старший следователь Департамента Асканов и офицер по особо важным делам Алдабергенов освобождены от службы по противодействию коррупции. Кроме того, за отсутствие контроля за действиями подчиненных освобождены от должности руководитель Департамента Аликов, его заместители Журмагамбетов и Каратай, руководитель Оперативного управления Мырзахметов, его заместитель Машеков и руководитель отдела Букуров. Департамент внутренних дел Алматинской области ведет досудебное расследование по статье 105 часть 1 Уголовного кодекса РК», - сказал официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Напомним, резонансное трагическое происшествие случилось 3 февраля в Талдыкоргане. Бывший директор Алматинского филиала РГП «Казводхоз» Сеильхан Мухамадиев был задержан при получении взятки в размере 400 тысяч тенге. Ночью он был под следствием, около 9 утра выпрыгнул с 4-го этажа Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Алматинской области и погиб.

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