Победителей госзакупок в РК обяжут платить за использование веб-портала

Предлагаемые меры уменьшат нагрузку на республиканский бюджет.

В Минфине в рамках проведения анализа регуляторного воздействия прошли общественные обсуждения по вопросам установления платы за услуги веб-портала государственных закупок и взимания платы за подачу жалоб, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МФ РК.

Как указывается, министерством финансов в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок и закупок субъектов квазигосударственного сектора».

В декабре прошлого года законопроект внесен в Мажилис.

В рамках рассмотрения законопроекта депутатами внесены следующие поправки. Первое - установление платы за услуги по использованию веб-портала государственных закупок с потенциальных поставщиков, с которыми заключен договор о государственных закупках. Второе - установление взимания платы за подачу жалоб на действия (бездействие), решения заказчика, организатора государственных закупок, единого организатора государственных закупок, комиссий, эксперта, единого оператора в сфере государственных закупок.

Как поясняется, ежегодно на сопровождение, развитие и обслуживание веб-портала расходуются из республиканского бюджета порядка 1,5 млрд тенге.

Учитывая, что в государственных закупках участвуют субъекты предпринимательства в целях извлечения дохода, предлагается применить рыночные механизмы использования веб-портала. То есть предлагается взимать плату за использование веб-портала только с потенциальных поставщиков, с которыми заключен договор. К примеру, в Российской Федерации, Грузии услуги по использованию электронных систем государственных закупок предоставляются на платной основе. Причем плата взимается со всех участников закупок, независимо от присуждения контракта.

«Между тем предлагаемая модель взимания платы только с победителя закупок является справедливой. Предлагаемые меры уменьшат нагрузку на республиканский бюджет, а может и вовсе стать самоокупаемым», - отметили в министерстве.

Что касается платности жалоб, то сегодня их подача на итоги государственных закупок влечет приостановление срока заключение договора.

Как отмечают в Минфине, зачастую жалобы направлены на затягивание закупочных процедур и срыв сроков заключения договоров. Так, половина всех жалоб связана с неправомерным допуском потенциальных поставщиков к участию в закупках. То есть большинство жалоб подаются по принципу «не себе, не людям».

Также имеет место быть появление профессиональных жалобщиков, для которых обжалование стало инструментов незаконной выгоды от срыва госзакупок.

Неограниченный доступ к системе обжалования приводит к нарушению прав третьих лиц, заказчик и победитель несут убытки вследствие задержки исполнения контракта.

«Поэтому возникает необходимость взимания платы за подачу жалоб, что позволит уменьшить количество таких злоупотреблений в закупках. К тому же опыт взимания платы за подачу жалоб применятся во многих странах, в т.ч. странах СНГ (Грузия, Украина, Армения). В Российской Федерации в Государственной думе рассматривается законопроект, предусматривающий установление платы за рассмотрение жалоб», - заключили в ведомстве.

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