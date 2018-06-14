О состоянии внешнего долга рассказал глава Нацбанка

В структуре внешнего долга 62% приходится на межфирменную задолженность, которая в основном состоит из долга филиалов иностранных компаний, реализующих нефтегазовые проекты на территории Казахстана.

Внешний долг страны по состоянию на 1 января 2018 года составил 168 млрд долларов США. Об этом сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что в структуре внешнего долга 62% приходится на межфирменную задолженность, которая в основном состоит из долга филиалов иностранных компаний, реализующих нефтегазовые проекты на территории Казахстана.

«Внешний долг государственного сектора занимает 8%, организаций, контролируемых государством, - 16%, частного сектора – 14%», - прокомментировал Д.Акишев.

В частности, он рассказал, что за последние 3 года внешний долг Казахстана увеличился на 10 млрд долларов или 6% за счет роста внешнего долга государства и подконтрольных ему организаций, а также – внутригруппового финансирования.

«Внешние обязательства частного финансового сектора сократились на 4 млрд долларов США или 56%», - подчеркнул Д.Акишев.

В заключение он отметил, что в настоящее время правительство усиливает контроль за государственным и квазигосударственным заимствованием. Национальный Банк, в свою очередь, продолжает работу по регулированию внешнего долга финансовых организаций.

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