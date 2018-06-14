Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

О состоянии внешнего долга рассказал глава Нацбанка

В структуре внешнего долга 62% приходится на межфирменную задолженность, которая в основном состоит из долга филиалов иностранных компаний, реализующих нефтегазовые проекты на территории Казахстана.

Фото : palinfo.com14 июня 2018, 14:00

Внешний долг страны по состоянию на 1 января 2018 года составил 168 млрд долларов США. Об этом сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, отвечая на вопросы журналистов по итогам заседания Сената Парламента РК, передает Zakon.kz.

Он отметил, что в структуре внешнего долга 62% приходится на межфирменную задолженность, которая в основном состоит из долга филиалов иностранных компаний, реализующих нефтегазовые проекты на территории Казахстана.

«Внешний долг государственного сектора занимает 8%, организаций, контролируемых государством, - 16%, частного сектора – 14%», - прокомментировал Д.Акишев.

В частности, он рассказал, что за последние 3 года внешний долг Казахстана увеличился на 10 млрд долларов или 6% за счет роста внешнего долга государства и подконтрольных ему организаций, а также – внутригруппового финансирования.

«Внешние обязательства частного финансового сектора сократились на 4 млрд долларов США или 56%», - подчеркнул Д.Акишев.

В заключение он отметил, что в настоящее время правительство усиливает контроль за государственным и квазигосударственным заимствованием. Национальный Банк, в свою очередь, продолжает работу по регулированию внешнего долга финансовых организаций.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты