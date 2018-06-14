В Алматы умер последний защитник-казахстанец Брестской крепости Габбас Жуматов

Герой войны не дожил до 100 лет три месяца.

Как сообщил порталу Zakon.kz председатель президиума РОО «Совет генералов» генерал-майор юстиции Рустем Кайдаров, в Алматы скончался участник Великой Отечественной войны, известный общественный деятель Габбас Жуматов, в связи с чем генералитет Казахстана выражает соболезнование родным и близким покойного.

Прощание с героем состоится 15 июня в 10:00 в Доме Армии в Алматы.

Жуматов Габбас Жуматович - профессор КазНУ им. аль-Фараби, полковник в отставке. Родился 20 сентября 1918 года в Павлодарской области. В армию был призван в 1940 г., в рядах, которой находился до 1946 г. Участвовал в Великой Отечественной войне с 18 лет.

В составе 6-й стрелковой дивизии (28-й стрелковый корпус 4-армии Западного Особого военного округа) в гарнизоне Брестской крепости принял первый удар немецко-фашистских войск 22 июня 1941 года.

Г. Жуматов был командиром отделения радиосвязи 204-го гаубичного артиллерийского полка (в 3-м дивизионе - командир С. П. Поздняков, позже Герой Советского Союза, полковник). Участвовал в боях за оборону Москвы, воевал на Украине, в боях в предгорьях Карпат, в Трансильвании, в Румынии, Югославии, Венгрии и закончил войну в Вене.

Габбасу Жуматову довелось принимать бой в первые часы войны. А в дальнейшем, уходя с боями на восток во главе с начальником штаба полка (204 ГАП) И.А. Лукьянчиковым, Г. Жуматов в числе других воинов пробился в гомельское предместье Новобельск. Он попал в 537-й артиллерийский полк резерва Главного командования, в составе которого участвовал в боях за оборону Москвы и в первом военном параде (7 ноября 1941 года) на Красной площади.

В декабре 1942 года из района боевых действий близ Москвы Г. Жуматов был послан на учебу в артиллерийское училище в г. Томск, где готовили офицеров для фронта по ускоренной пятимесячной программе. После окончания училища его направили на Южный фронт (впоследствии 1, 2, 3 Украинские фронты) в 5-й Донской казачий краснознаменный кавалерийский корпус, 150-й гвардейский истребительный противотанковый полк. В дальнейшем воевал в составе 5-го Донского казачьего кавалерийского корпуса на Украине и в Молдавии, участвовал в окружении и ликвидации крупных вражеских группировок в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операции. Был ранен и контужен.

За проявленную самоотверженность и отвагу на фронтах Великой Отечественной войны Г. Ж. Жуматов был награжден следующими правительственными наградами: Орденом «Отечественной войны» первой степени 2 шт. 1944 г., 1985 г., Орденом «Отечественной войны» второй степени 1945 г., Орденом «Красной Звезды» 1944 г. В мирное время: Орденом «Достык» второй степени 2004 г., Орденом «Польза, честь и слава» 2007 г., Орденом Сталина 2007 г., Памятной медалью «За Победу над Германией» 1949 г., Памятной медалью «За оборону Брестской крепости» 1965 г., Медаль «За Оборону Москвы» 1950 г., Медалью «За взятие Будапешта» 1945 г., Медалью «За заслуги перед Республикой 1979 г. и др. Наградами. Имеет 8 благодарностей от Верховного Главнокомандующего Советской армии.

Г.Ж. Жуматов - участник военного парада на Красной площади в Москве (7 ноября 1941 года).

Жуматов Г.Ж., как педагог и ученый, проводил научно-исследовательскую и педагогическую работу. За активную общественную деятельность он в разные годы был удостоен почетных дипломов и грамот Всесоюзного комитета ветеранов войны (г. Москва). Более 10 лет он возглавлял идеологическую комиссию Алматинского городского Совета ветеранов войны, был членом Центрального Совета Республики по делам ветеранов войны. Габбас Жуматович является членом городского Совета ветеранов войны и труда. С 1984 г. он - председатель общества ветеранов войны и труда КазНУ им. Аль-Фараби. В мае 2000 года Президент республики Н.А. Назарбаев лично объявил Габбасу Жуматовичу благодарность, а на торжественном заседании в докладе, посвященном 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, были сказаны теплые слова о Г.Ж. Жуматове как о замечательном патриоте и заслуженном человеке страны.

Воспоминания

Габбасу Жуматову оставался последний день до "дембеля". "Еще пару часов и утром отправлюсь на родину", - так думал он в 1941 году, когда срок его службы в артиллерийских войсках связистом в Бресте подошел к концу. Но домой поехать ему - было не суждено. "Сначала мы подумали, что это дождь и гром. Потом поняли, что нас бомбят. Ну тут уж все всполошились. Честно говоря, мы ждали, что война будет, только не знали, когда она начнется. Но в воздухе был такой запах уже", - рассказал Габбас Жуматов.

При защите Бреста солдаты, вместе с Габбасом Жуматовым отразили около 16 танков, но потом начали отступать и влились в новый артиллерийский полк. В составе него, отступая и отражая атаку фашистов, Габбас Жуматов дошел до Москвы. Получил осколочное ранение плеча. В то время сержантов посылали учиться на офицеров, так как их не хватало. Габбас Жуматов попал в училище в Томск.

К сожалению, никто из казахстанцев-защитников Брестской крепости не получил тогда орденов и медалей. И не потому, что не заслужили, а просто в огненном месиве, наверное, было не до этого. Какими были первые дни войны, особенно в Бресте, мы знаем из множества учебников и материалов периодики, а также из монографий, воспоминаний, исследований, документальных фильмов...

Как пишет в своей книге Лайла Ахметова, "практически 15 лет после войны о защитниках Брестской крепости, да и о первых днях войны, особо не говорили". Спасибо ей, что она в своей книге «1941. Брестская крепость. Казахстан» решила увековечить имена казахстанцев - защитников Брестской крепости и города Бреста. По ее информации, "...из около 7000 защитников Брестской крепости около 1000 воинов были из Казахстана. И несколько тысяч казахстанцев приняли свой первый бой 22 июня 1941 года в районе города Брест. Это наша гордость, о них молодежь почти ничего не знает", - прокомментировал тогда Габбас Жуматович.

В 2016 году профессор Габбас Жуматов просил Лайлу Ахметову – автора книги о защитниках-казахстанцах Брестской крепости - рассмотреть предложение об участии военнослужащих и отрядов военно-поисковой работы из Казахстана в реконструкции событий 22 июня 1941 г. в Брестской крепости в Беларуси, начиная с 2016 года - года 75-летия Великой Отечественной войны.

"Вот кто думал, что когда до Москвы оставалось совсем немного, пошлют учиться. Я попал в глубокий тыл. Наивный был. Думал, что пока оттуда вернусь, война и закончится", - вспоминает ветеран. Но надежды не оправдались, через пять месяцев бои еще продолжались и Габбаса Жуматова послали в 5-й Донской казачий кавалерийский корпус, в котором он и встретил окончание войны.

После войны Габбас Жуматов решил продолжить учится и поступил в КазГУ (сейчас Казахский Национальный университет имени аль-Фараби). Университет он закончил с красным дипломом, а после остался там преподавать историю партии и стал профессором. Габбас Жуматов жил со своей дочкой и внучкой. Ветеран с удовольствием посещает праздничные мероприятия на 9 Мая и с увлечением рассказывает свои истории журналистам.

Торгын Нурсеитова

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