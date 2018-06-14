В Уральске состоялась очередная республиканская акция «Народный юрист»

Акция продлилась более 4 часов. За это время консультации получили более 200 граждан.

Вчера, 13 июня в Областном драматическом театре Уральска состоялась республиканская акция «Народный юрист».

Акция продлилась более 4 часов. За это время консультации получили более 200 граждан.

Пришедших на акцию интересовали вопросы банковского кредитования, оформления документов на земельные участки и бесплатного получения земельных участков в собственность, проблемы исполнения судебных решений, взыскание алиментов, расторжение брака, наложение ареста на имущество.

Экспертами акции выступили адвокаты и юристы Уральска, представители акимата, Департамента юстиции города Уральска, Председатель нотариальной палаты ЗКО, Руководитель Региональной палаты частных судебных исполнителей. Также в рамках акции судьи городского суда информировали население о деятельности судов и отправлении правосудия в целях повышения правовой грамотности населения.

Особую благодарность за соорганизацию и проведение акции на высоком уровне выражаем руководителю юридического агентства "Inlaw.KZ" Сулейменовой Саиде Сайлауовне.

Фотоотчет о проведенной акции можно скачать здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!