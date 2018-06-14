Юный чемпион мира по шахматам предложил акиму ВКО открыть шахматные классы

Арыстан Исанжулов, завоевавший титул в 14 лет, предложил открыть в Восточном Казахстане уникальные шахматные классы.

Более полусотни одаренных детей встретились с акимом области Даниалом Ахметовым, чтобы задать интересующие их вопросы и рассказать о своих предложениях, передает Zakon.kz.

Во время беседы с главой региона одаренный юный чемпион мира по шахматам Арыстан Исанжулов, завоевавший данный титул в 14 лет, предложил открыть в Восточном Казахстане уникальные шахматные классы.

- Твоя идея по открытию шахматного класса в регионе мне очень нравится. Поручаю изучить этот вопрос. В этом году в ВКО открываем 277 классов робототехники, а также ІТ-классы. Готовим преподавателей и программистов. В рамках областной программы «Менің мектебім» оснащаем школы современным оборудованием. Вы – будущее нашей страны и наш долг создать современные условия для вашей учебы и развития, - отметил аким ВКО Даниал Ахметов.

Справочно

Семейчанин Арыстан Исанжулов впервые познакомился с шахматами в 6 лет, в свои 11 лет уже имел первый разряд. Он является победителем Чемпионата Республики Казахстан по молниеносным шахматам в возрастной категории до 12 лет. В 14 лет талантливый школьник завоевал первое место на чемпионате мира по шахматам в возрастной категории до 15 лет, который проходил в Албании.

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