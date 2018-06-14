В Акмолинской области объявлено штормовое предупреждение
В области ожидается гроза, сильный ветер и град.
Фото : izvestia.nikolaev.ua14 июня 2018, 15:43
Штормовое предупреждение в течение 14-15 июня объявлено в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.
15 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. Днем местами шквал, возможен град, сообщают синоптики. В Астане днем 15 июня ожидается гроза, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-18 м/с.
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