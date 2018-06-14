Внедорожники из охраны Президента РК выставили на торги

На торгах появилось сразу несколько Chevrolet Suburban Службы государственной охраны РК.

Внедорожники из службы охраны президента РК выставили на торги в базе данных Электронной торговой площадки, пишет Kolesa.kz.

Продаются три автомобиля Chevrolet Suburban (две машины 2002 года и один внедорожник 2001 года выпуска). Как отмечает источник, с машин было снято всё спецоборудование. Пробег автомобилей составляет от 70 до 140 тысяч километров.

Состояние кузова и салона машин варьируется от удовлетворительного до хорошего. При этом техническое состояние не указывается. Стартовая цена лота наиболее доступной машины - 4,3 млн. Самая дорогая - 5,5 млн. Чтобы поучаствовать в торгах, придётся оставить гарантийный взнос от 643 тысяч тенге.

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