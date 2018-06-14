В каком районе Алматы самый грязный воздух 

Осуществлен комплексный подход к оценке экологической ситуации города, воздействия и эффекта.

ТОО "Экосервис-С" по заказу городского Управления природных ресурсов и регулирования природопользования установил целевые показатели качества окружающей среды для Алматы. Результаты проектировщики представили общественности на площадке Дома ученых, сообщает BNews.kz.

Презентуя целевые показатели, директор департамента науки и аналитических исследований ТОО "Экосервис-С" Наталья Яковлева отметила, что такая масштабная работа по изучению экологии Алматы проведена впервые за последние 10 лет.

Осуществлен комплексный подход к оценке экологической ситуации города, воздействия и эффекта. Проведен анализ всех сфер: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, растительный покров, почва. Дана оценка систем управления отходами. Углубленно изучены территориальные особенности формирования загрязнения атмосферного воздуха. Учтены исследования независимого мониторинга по состоянию окружающей среды.

"Наиболее злободневной стало загрязнение атмосферного воздуха. Мы проанализировали данные "Казгидромет" за 10 лет. Взяли ситуацию не только по городу, но и охватили близ лежащие районы. Допустим, если в целом по городу идет снижение загрязнения, то в районе 12 поста – на отрезках Райымбека-Наурызбай батыра в два раза превышена токсичность", - сказала Яковлева.

Специалисты показали, что в городе есть зоны с очень высокими загрязнениями. Так, анализирована была не только статистика, но и проведено более двух тысяч замеров в 50 контрольных зонах.

"По итогам мониторинга выявили зоны загрязнения: микрорайоны Айгерим 2, Акбулак, Шанырак 1, Шанырак 5, район Халык Арена, поселок Отеген батыра, проспект Сейфуллина-Райымбека, улица Бокейханова. К примеру, поселок Отеген батыра, там влияние ТЭЦ-3, местным властям необходимо на это обращать внимание", - заявила спикер.

Делая выводы на основании государственного мониторинга качества атмосферного воздуха, эксперты учли независимый.

"Более того мы купили прибор и проводили пешие полевые исследования. Анализировали, как идет воздействие стационарных источников загрязнения, которых у нас более 4000. Если же до 2014 года был рост плохого качества выбросов, то потом идет снижение. Как раз-таки это результаты, которые проведены на промпредприятиях под давлением общественности, экологической службы и руководства города. Мы ожидали увидеть высокий уровень там, где есть эти предприятия. В частности, аэропорт, район аэропорта – прогнозируется очень высокий уровень загрязнения. Мы оценивали не только по стандартной программе, как все считают сходы и расчеты, но мы использовали расчеты с учетом горно-долинной циркуляции", - уточнила Наталья Яковлева.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!