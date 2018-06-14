Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В ДВД Алматы прокомментировали фото, на котором полицейские тащат женщину

Нарушительница была нетрезвой и нарушала общественный порядок.

Фото : Facebook/Шынар Айт14 июня 2018, 16:49

В Интернете распространяют фото, на котором сотрудники полиции за руки тащат женщину в УВД. Казахстанцы, не разобравшись в случившемся, не преминули осудить сотрудников полиции. В ДВД Алматы однако сообщили, что задержанная была пьяна и нарушала общественный порядок, передает Zakon.kz.

Как стало известно, инцидент произошел 13 июня. Женщина в нетрезвом состоянии неадекватно вела себя на улице, придиралась к прохожим. На место вызвали полицию.

"В 13.17 час на пульт 102 Центра оперативного управления ДВД Алматы поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Толе би и улицы Ауэзова неизвестная женщина, будучи пьяной, нарушает общественный порядок. На сигнал первыми отреагировали участковые инспекторы УПП-18, которые в ходе сбора материала сопроводили 25-летнюю гражданку М. на медицинское освидетельствование, в результате которого факт алкогольного опьянения подтвердился. При доставлении в Управление внутренних дел Алмалинского района женщина продолжила кричать и скандалить: прямо у ворот УВД она повалилась на землю и отказывалась вставать", - сообщили в пресс-службе ДВД города.

Ее действия мешали пройти людям, и возмутили очевидцев. Участковые приняли меры по доставлению женщины в УВД.

"По результатам разбирательства в отношении правонарушителя были приняты меры административного воздействия, согласно статье.440 КРКобАП. Кроме того, в ходе производства установлено, что гражданка М. ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за квартирные кражи. По некоторым данным, сейчас эта женщина занимается проституцией", - отметили в полиции.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты