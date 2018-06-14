В ДВД Алматы прокомментировали фото, на котором полицейские тащат женщину

Нарушительница была нетрезвой и нарушала общественный порядок.

В Интернете распространяют фото, на котором сотрудники полиции за руки тащат женщину в УВД. Казахстанцы, не разобравшись в случившемся, не преминули осудить сотрудников полиции. В ДВД Алматы однако сообщили, что задержанная была пьяна и нарушала общественный порядок, передает Zakon.kz.

Как стало известно, инцидент произошел 13 июня. Женщина в нетрезвом состоянии неадекватно вела себя на улице, придиралась к прохожим. На место вызвали полицию.

"В 13.17 час на пульт 102 Центра оперативного управления ДВД Алматы поступило сообщение о том, что на пересечении проспекта Толе би и улицы Ауэзова неизвестная женщина, будучи пьяной, нарушает общественный порядок. На сигнал первыми отреагировали участковые инспекторы УПП-18, которые в ходе сбора материала сопроводили 25-летнюю гражданку М. на медицинское освидетельствование, в результате которого факт алкогольного опьянения подтвердился. При доставлении в Управление внутренних дел Алмалинского района женщина продолжила кричать и скандалить: прямо у ворот УВД она повалилась на землю и отказывалась вставать", - сообщили в пресс-службе ДВД города.

Ее действия мешали пройти людям, и возмутили очевидцев. Участковые приняли меры по доставлению женщины в УВД.

"По результатам разбирательства в отношении правонарушителя были приняты меры административного воздействия, согласно статье.440 КРКобАП. Кроме того, в ходе производства установлено, что гражданка М. ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за квартирные кражи. По некоторым данным, сейчас эта женщина занимается проституцией", - отметили в полиции.

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