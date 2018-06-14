Сейтказы Матаев вновь возглавил Союз журналистов Казахстана
Союз временно возглавляла Тамара Калеева.
Сейтказы Матаев вновь избран председателем правления Союза журналистов Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на фонд защиты свободы слова "Адил соз".
Союз журналистов Казахстана - самая крупная творческая организация страны, имеет филиалы во всех областях, Астане и Алматы, ее членами являются около 5 тысяч сотрудников газет, телевидения, радио и интернет-изданий.
Напомним, Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавляющий информационное агентство "КазТАГ", обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
Судом первой инстанции Сейтказы Матаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев − к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть. В апреле Сейтказы Матаев попал под амнистию. 4 декабря 2017 года Сейтказы Матаев вышел на свободу.
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