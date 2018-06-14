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Сейтказы Матаев вновь возглавил Союз журналистов Казахстана

Союз временно возглавляла Тамара Калеева.

Фото : Диапазон14 июня 2018, 17:06

Сейтказы Матаев вновь избран председателем правления Союза журналистов Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на фонд защиты свободы слова "Адил соз".

Союз журналистов Казахстана - самая крупная творческая организация страны, имеет филиалы во всех областях, Астане и Алматы, ее членами являются около 5 тысяч сотрудников газет, телевидения, радио и интернет-изданий.

Напомним, Сейтказы Матаев и его сын Асет, возглавляющий информационное агентство "КазТАГ", обвинялись в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Судом первой инстанции Сейтказы Матаев приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, а его сын, Асет Матаев − к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Апелляционная коллегия суда оставила основной приговор в виде лишения свободы Сейтказы и Асету Матаевым, изменив лишь дополнительную часть. В апреле Сейтказы Матаев попал под амнистию. 4 декабря 2017 года Сейтказы Матаев вышел на свободу.


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