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В Алматы наказан еще один водитель, не пропустивший скорую

Видео было размещено в соцсетях.

Фото : кадр видео14 июня 2018, 17:13

Пользователи Интернета продолжают выкладывать видео на актуальную тему - как в Алматы не пропускают машины скорой помощи. В полиции принимают меры по данным фактам. В это раз к ответственности привлечена водитель автомобиля Nissan, передает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе ДВД города, в ходе мониторинга интернет-ресурсов в социальной сети был обнаружен видеоматериал, в котором водитель автомашины марки Nissan не пропускал машину скорой медицинской помощи.

«Сотрудниками подразделения дорожно-патрульной полиции УВД Ауэзовского района после изучения видео была проведена проверка, в ходе которой, в первую очередь, установлена личность водителя автомашины. Это – гражданка К., 1973 года рождения. В результате принятых мер она привлечена к административной ответственности за не предоставление преимущества в движении транспортному средству оперативных и специальных служб, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, что регламентировано нормой части 2 статьи 598 КРКобАП», - информировал начальник Местной полицейской службы ДВД Алматы подполковник полиции Жасулан Байкенов.

В конце мая алматинцев возмутил водитель Daewoo Nexia, мешавший движению машине скорой помощи. Его также привлекли к ответственности.


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