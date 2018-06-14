Назначены новые члены Комиссии по правам человека при Президенте

Новые члены комиссии - министр труда и социальной защиты населения РК, председатель Федерации профсоюзов, Верховный муфтий, секретарь Национального превентивного механизма против пыток.

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Куаныш Султанов представил коллегам новых членов комиссии, передает Казинформ.

«Указом Президента наша комиссия дополнена очень интересными личностями. Новые члены комиссии - Абылкасымова Мадина Ерасыловна, министр труда и социальной защиты населения РК, Абдраимов Бакытжан Жарылкасымович, председатель Федерации профсоюзов РК, Ораз Серик Сатыбалдыулы, Верховный муфтий РК, Мектепбаева Сауле Кайыргельдыевна, секретарь Национального превентивного механизма против пыток», - сообщил Куаныш Султанов на расширенном заседании комиссии.

Комиссия по правам человека при Президенте РК является консультативно-совещательным органом, содействующим реализации Главой государства его конституционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и гарантируемых в соответствии с Конституцией РК.

Координацию деятельности комиссии осуществляет Государственный секретарь Республики Казахстан.

Дамир Байманов.

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