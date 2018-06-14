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Назначены новые члены Комиссии по правам человека при Президенте

Новые члены комиссии - министр труда и социальной защиты населения РК, председатель Федерации профсоюзов, Верховный муфтий, секретарь Национального превентивного механизма против пыток.

Фото : inform.kz14 июня 2018, 17:13

Председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК Куаныш Султанов представил коллегам новых членов комиссии, передает Казинформ.

«Указом Президента наша комиссия дополнена очень интересными личностями. Новые члены комиссии - Абылкасымова Мадина Ерасыловна, министр труда и социальной защиты населения РК, Абдраимов Бакытжан Жарылкасымович, председатель Федерации профсоюзов РК, Ораз Серик Сатыбалдыулы, Верховный муфтий РК, Мектепбаева Сауле Кайыргельдыевна, секретарь Национального превентивного механизма против пыток», - сообщил Куаныш Султанов на расширенном заседании комиссии.

Комиссия по правам человека при Президенте РК является консультативно-совещательным органом, содействующим реализации Главой государства его конституционных полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и гарантируемых в соответствии с Конституцией РК.

Координацию деятельности комиссии осуществляет Государственный секретарь Республики Казахстан.

Дамир Байманов.


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