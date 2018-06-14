Станислав Говорухин: От голодного детства до международного признания

Завершился жизненный путь великого актера и режиссера, на фильмах которого выросло несколько поколений зрителей.

На 83-м году жизни, скончался известный советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, заслуженный деятель искусств Украинской ССР, народный артист Российской Федерации Станислав Говорухин. Сегодня Zakon.kz решил напомнить об основных вехах жизненного пути этого великого человека.

Начало творческого пути

Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Свердловской (ныне Пермской) области. Его отец, донской казак, был репрессирован, в 1938 году умер в Сибири. Мать работала портнихой, одна растила Станислава и его сестру, и несмотря на все тяготы, сумела дать детям высшее образование.

В 1958 году Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета, но полученная профессия его не устроила и он пошел работать на телевидение. Начав простым журналистом, он вскоре стал автором программ, а затем и режиссером Казанской телестудии. Спустя два года поступил на режиссерский факультет во ВГИК и окончил его с отличием в 1966 году. Дипломной работой новоиспеченного режиссера стал фильм «Вертикаль».

Станислав Говорухин в молодости. Фото: stuki-druki.com

Режиссура

В общей сложности, в качестве режиссера, Станислав Говорухин снял более 20 художественных фильмов. Но вершиной его творчества стал фильм "Место встречи изменить нельзя", заставивший буквально всю страну сидеть у телевизоров во время его показа. Также публике хорошо известны такие фильмы, как "Белый взрыв", "День ангела", "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", "Не хлебом единым". А так же его более поздние работы: "Артистка", "Пассажирка", "В стиле JAZZ", "Уик-энд". Последняя кинокартиной знаменитого режиссера стал фильм "Конец прекрасной эпохи" снятой в 2015 году по повести Сергея Довлатова "Компромисс". Этот фильм был удостоен премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.

Не менее популярны у зрителя и документальные работы Станислава Говорухина. В 1990 году на экраны вышла художественно-публицистическая кинолента "Так жить нельзя", получившая престижную премию "Ника" и вызвавшая очень сильный резонанс в бывшем СССР. Потом были публицистические работы "Россия, которую мы потеряли", "Великая криминальная революция", "Александр Солженицын", документальная хроника "Час негодяев".

Прославился Говорухин и своей театральной деятельностью, выступив в качестве режиссера в таких спектаклях, как "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова во МХАТе имени М. Горького и "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной в театре "Школа современной пьесы".

Станислав Говорухин на съемках фильма «Артистка». Фото: Вечерняя Москва

Сценарист и артист

Станислав Говорухин написал сценарии к таким нашумевшим в свое время фильмам, как "Белый взрыв", "Вторжение" "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг" (1986), "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль" и многим другим кинокартинам, которые до сих пор популярны у зрителя.

Прославился Говорухин и в качестве талантливого актера, сыграв главные роли в картинах "Среди серых каменей", "Асса", "Ка-ка-ду", в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети", "Анкор, еще Анкор", "Радости и печали маленького лорда", "9 рота", в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка", «Годунов».

Кроме того, Станислав Сергеевич является продюсером собственных фильмов "Пассажирка", "В стиле JAZZ", "Уик-энд", "Конец прекрасной эпохи", а также детских картин "Дневник мамы первоклассника" (2014) и "Тайна темной комнаты" (2014).

Кадр из фильма «АССА» Фото: NEWS.ru

От художника до политика

Помимо кино и театра, Говорухин активно увлекается живописью. Среди его работ преобладают лирические пейзажи, выполненные в традициях русской живописной школы. Он также известен и как автор графических набросков и зарисовок. Является почетным членом Российской академии художеств.

Выступал он и в качестве публициста, размещая свои работы в таких изданиях, как "Литературная газета" и "Советская культура". Также он является автором книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".

Отметился Станислав Говорухин и на политическом поприще. В 1993, 2005, 2007 и 2011 годах он избирался в Государственную Думу России. Был кандидатом на пост президента РФ на выборах 2000 года, а в декабре 2011 года возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина. Являлся сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Станислав Говорухин с президентом России. Фото: ria.ru

Звания и награды

Среди наград Говорухина - премии "Ника" (1990), МКФ в Монреале (1990), "Золотой Витязь" (1994), кинофестивалей "Литература и кино" в Гатчине (1997, 2000, 2004, 2006, 2008, 2009), "Кинотавр" (1999), "Окно в Европу" (2005, 2007, 2008) и др.

В 2015 году режиссер был награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа. В 2016 году он был признан лучшим режиссером года по версии премии "Золотой орел".

В 2011 году приз имени Сергея Говорухина был учрежден кинофестивалем "Сталкер", в 2012 году Международный фонд ветеранов вооруженных конфликтов "Рокада" учредил памятную медаль Сергея Говорухина "Жертвенное сердце".

Станислав Говорухин, получивший приз в номинации Лучшая режиссерская работа. Фото: РИА Новости Украина

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