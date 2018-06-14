Ансамбль под названием «Молодость»: 12 редких фото звезд, когда они играли в школьных группах

«В каморке, что за актовым залом, репетировал школьный ансамбль…» Любовь к музыке начинается с юных лет, а школьные группы и оркестры порой оказываются кузницей будущих знаменитых музыкантов, да и не только.

Давайте посмотрим, как будущие иконы рок-сцены барабанили в своей школьной каморке, а звезды хип-хопа овладевали игрой на тарелках, передает BigPicture.

Лил Уэйн, один из самых продаваемых хип-хоп артистов в истории, в детстве играл на тарелках в школьном оркестре.

Дженнифер Гарнер, актриса и продюсер, в юности была девушкой-очкариком и играла на саксофоне и кларнете.

Барабанщик рок-группы Mötley Crüe, Томми Ли, будущий муж знойной Памелы Андерсон, барабанить начал еще в нежном возрасте.

Будущая актриса Ева Лонгория в школе была не только красавицей, но и отличницей. А еще тамбурмажором в школьном оркестре.

В детстве у будущего лидера группы Нирвана Курта Кобейна была барабанная установка в виде Микки Мауса. А вот в школе он играл на обычной.

Британский актер Юэн Макгрегор играл в школе на французском рожке.

Нил Армстронг, первый человек ступивший на Луну, учился в школе в далекие 40-е. В ту пору он играл в школьном оркестре на тубе.

Американская джазовая певица и пианистка Нора Джонс в школе активно занималась музыкой – училась игре на фортепиано и саксофоне.

Будущий 42-й президент США, Билл Клинтон в начале 60-х тоже был членом школьного оркестра. Догадайтесь, на каком инструменте он играл?… На саксафоне!

В школе Стивена Спилберга дразнили и поколачивали, особенно ему доставалось за то, что он был единственным среди одноклассником евреем. А еще, наверное, за то что был ботаном с флейтой.

Бессменный лидер индастриал-группы Nine Inch Nails Трент Резнор в школе тоже играл на саксофоне.

И — неожиданно… телеведущий Андрей Малахов, который в детстве играл на скрипочке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!