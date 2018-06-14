Экс-ответсекретарь МИД РК взят под арест до 4 августа

Занимая ответственную государственную должность, Карашев покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства.

Бывший ответсекретарь Министерства иностранных дел РК Анарбек Карашев взят под арест до 4 августа. Об этом сообщила пресс-служба суда Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Постановлением районного суда № 2 Алматинского района города Астаны от 6 июня 2018 года санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Анарбека Карашева на срок два месяца, то есть, до 4 августа 2018 года», - сказали в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что за получение взятки задержан бывший ответственный секретарь министерства иностранных дел РК Анарбек Карашев.

Как рассказал на брифинге официальный представитель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин, занимая ответственную государственную должность, Карашев покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурикенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге.

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