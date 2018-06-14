Масимов провел заседание Антитеррористического центра

Мероприятие проходило в Астане.

14 июня в Астане Председатель КНБ Карим Масимов провел очередное заседание Антитеррористического центра Республики Казахстан, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

В ходе работы консультативно-совещательного органа первые руководители государственных и местных исполнительных органов поддержали алгоритм реализации Государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на 2018 - 2022 годы.

Кроме того, на собрании обсуждались меры по дальнейшему совершенствованию подходов к организации антитеррористической защиты государственных, стратегических и важных производственных объектов, а также мест массового скопления людей.

Рассмотрена готовность к обеспечению безопасности и правопорядка на период празднования 20-летия столицы Республики Казахстан.

По результатам заседания АТЦ принят ряд соответствующих протокольных решений.

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