Глава Канцелярии Президента РК встретился с министром культуры Азербайджана

В рамках встречи стороны обсудили вопрос проведения в 2018 и 2019 годах Дней культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане.

Сегодня в Баку состоялась встреча казахстанской делегации во главе с начальником Канцелярии Президента РК Махмудом Касымбековым с министром культуры Азербайджана Абульфасом Гараевым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в АР.

В ходе беседы М.Касымбеков отметил высокую организацию презентации книги «Нурсултан Назарбаев. Биография» в Баку, а также что казахстанской общественностью была положительно воспринята книга об Общенациональном лидере Азербайджана Гейдаре Алиеве на казахском языке, которая была презентована в Астане в мае этого года. Он также обратил внимание на особенное отношение казахского народа к Азербайджану.

В свою очередь, азербайджанский министр отметил, что между Казахстаном и Азербайджаном традиционные братские отношения, имеющие общие культурные корни.

«Казахстан и Азербайджан сегодня связаны экономическими, политическими, религиозными, региональными и международными проектами, организациями, где всегда выступаем с единой позицией, заключив, что это данность. Используя благоприятную историческую и политическую платформу народы наших стран должны чаще общаться, создавать совместные проекты», - сказал А.Гараев.

Во время встречи глава Минкультуры Азербайджана, отметив хорошее развитие кинематографа в Казахстане, предложил рассмотреть возможность создания совместных проектов по фильмам.

Инициатива была поддержана министром культуры и спорта Казахстана Арыстанбеком Мухамедиулы. Им были приведены успешные примеры совместных кинопроектов с Россией и Китаем, среди которых фильм «28 Панфиловцев», занимавший лидирующие строчки кинопроката.

В рамках встречи стороны обсудили вопрос проведения в 2018 и 2019 годах Дней культуры Казахстана в Азербайджане и Азербайджана в Казахстане.

В завершение встречи глава казахстанской делегации вручил А.Гараеву памятную книгу о Гейдаре Алиеве на казахском языке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!