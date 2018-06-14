Стали известны подробности новой модели бесплатного медобслуживания в Казахстане

По словам представителей Минздрава, новая модель ГОБМП гарантирует прозрачность и доступность медицинских услуг.

14 июня в Минздраве под председательством вице-министра здравоохранения РК Лязат Актаевой состолся круглый стол по обсуждению проекта приказа об утверждении перечня социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

В мероприятии приняли участие представили Министерства здравоохранения, Фонда социального медицинского страхования и неправительственных организаций.

Минздравом разработана новая модель ГОБМП с формированием пакета ОСМС. В рамках ГОБМП будет оказываться медицинская помощь в экстренных ситуациях, требующих безотлагательного медицинского вмешательства, диагностика и лечение заболеваний требующих особых мер государственного вмешательства (туберкулёз, ВИЧ, психические расстройства, расстройства поведения злокачественного образования), основных хронических неинфекционных заболеваний, острых инфекционных заболеваний, опасных для окружающих.

Также отмечается, что в рамках ОСМС будут оказываться медицинские услуги сверх ГОБМП: дорогостоящие лабораторные и диагностические услуги, амбулаторно-лекарственное обеспечение, стационарозамещающая медицинская помощь и плановая стационарная помощь, а также восстановительное лечение.

Лица с хроническими заболеваниями, вошедшими в данный перечень, имеют возможность на бесплатное и (или) льготное лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП и определенный пакет лабораторных и инструментальных диагностических исследований.

Учитывая, что ряд заболеваний перешли в перечень заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению, пересмотрен перечень социально-значимых заболеваний (далее – СЗЗ), который на сегодня в Казахстане включает 13 групп заболеваний: туберкулез, ВИЧ инфекция, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев), ревматизм, системные поражения соединительной ткани, дегенеративные болезни нервной системы, демиелинизирующие болезни центральной нервной системы и орфанные заболевания.

Вместе с тем, в новом проекте приказа в перечне СЗЗ сохраняются следующие заболевания - туберкулез, ВИЧ/СПИД, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, так как эти заболевания требуют медицинской помощи и контроля лечения на уровне специализированных служб. Порядок оказания медицинской помощи СЗЗ предусмотрен в стандартах организации оказания медицинской помощи согласно профилю и проводится в специализированных медицинских организациях

Ограничений в медицинской помощи пациентам с заболеваниями, не вошедшими в оптимизированный перечень социально-значимых заболеваний нет.

Социально значимые заболевания – это заболевания, обусловленные преимущественно социально-экономическими условиями, приносящие ущерб обществу и требующие социальной защиты человека.

Каждое государство само определяет указанный перечень в зависимости от социально-экономических условий.

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