Глава АДГСПК рассказал о новшествах и изменениях в работе агентства.

Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев призвал молодежь не бояться стереотипов о госслужбе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особо хочу подчеркнуть, что имеем довольно молодой госаппарат, более четверти служащих которого моложе 30 лет. Сегодня двери госслужбы открыты, имеются хорошие карьерные возможности. Пользуясь представленной площадкой, хочу призвать молодежь, не боясь трудностей, устоявшихся стереотипов, прийти на госслужбу, так как она изо дня в день становится мотивированной, конкурентоспособной и престижной», - сказал он, выступая на расширенном заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК.

Между тем, по его словам, за последние два года и первый квартал текущего Агентство защитило и восстановило права 70 граждан, нарушенных в ходе конкурсов на государственную службу. 182 должностных лица привлечены к административной ответственности за нарушение соответствующих процедур отбора.

«В основном, они связаны с допущениями участников, не соответствующих квалификационным требованиям или, наоборот, не допущенных кандидатов, соответствующих критериям. Несоблюдение процедур собеседования, отсутствием кворума при заседании конкурсной комиссии», - отметил он.

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