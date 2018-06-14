Голодовку объявили сотрудники задолжавшего зарплату казино в Капчагае

Как сообщили в акимате Капчагая, спор по зарплате происходит в казино «Алтын Алма», которое уже около месяца не работает.

Сотрудники казино в Капчагае, три месяца не получавшие зарплату, объявили голодовку. В связи с этим создан специальный штаб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот вопрос - спор между игорным заведением и работниками. Установлено, что 270 человек не могут получить зарплату. Задолженность перед ними составляет 130 миллионов тенге. Зарплата не выплачивалась три месяца. В связи с кризисом, сегодня была встреча, в которой приняли участие все члены штаба. Пришли также директора казино, дали обещание сегодня заплатить 45 миллионов тенге. Были представители 18 голодающих работников. Они пообещали прекратить голодовку. Если не прекратят, есть законодательство, в соответствии с которым с сегодняшнего дня все уполномоченные органы начнут работу. Прокуратура, трудовая инспекция, налоговики - будем все выяснять. До сих пор работники не подавали заявления в суд», - сказал начальник Алматинского областного управления трудовой инспекции Керимбек Жаншабай.

Как сообщили в акимате Капчагая, спор по зарплате происходит в казино «Алтын Алма», которое уже около месяца не работает.

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