Как складываются отношения бизнеса и власти, рассказали павлодарцы Тимуру Кулибаеву

Выступая на заседании регионального совета, Тимур Кулибаев отметил, что в этом году «Атамекену» исполняется пять лет.

Павлодарскую область с рабочей поездкой посетил председатель президиума Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Тимур Кулибаев, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Выступая на заседании регионального совета, Тимур Кулибаев отметил, что в этом году «Атамекену» исполняется пять лет.

- За это время нам удалось построить систему диалоговых площадок между бизнесом и властью. Центральный аппарат палаты предпринимателей активно сотрудничает с правительством, парламентом и правоохранительной системой. Мы постоянно информируем руководство страны о том, что происходит в сфере развития бизнеса. За пять лет работы есть результаты и они положительные, - сказал Тимур Кулибаев.

Как отметил Тимур Кулибаев, за 2013-2017 годы в НПП поступило более 23 тысяч обращений, в результате защищены имущественные права предпринимателей на сумму свыше 111 млрд тенге.

НПП провела экспертизу более 22 тысяч проектов НПА и законопроектов. Порядка 73% замечаний и предложений НПП были учтены госорганами. По инициативе «Атамекена» исключена статья «Лжепредпринимательство».

Председателю президиума «Атамекена» показали, каких успехов добились павлодарцы, участвовавшие в проектах «Бастау-бизнес», «Старший синьор» и «Деловые связи». На выставке представлены самые разные продукты питания и изделия: от огурцов и подушек для беременных, до кованных из металла цветов.

О том, как складывают взаимоотношения бизнеса и власти в Павлодарской области, рассказал глава региона Булат Бакауов. Он отметил, что большой поддержкой для местных предпринимателей стала государственная программа «Дорожная карта бизнеса 2020».

- С ее помощью за прошлый год получили господдержку около 200 предпринимателей на сумму 2,7 млрд тенге, что позволило снизить их финансовую нагрузку, модернизировать производство и увеличить объемы выпуска продукции, - сказал Булат Бакауов. - На 2,1 млрд тенге проведены инженерные коммуникации субъектам бизнеса, на протяжении нескольких лет наша область находится в числе лидеров по количеству подписанных проектов по программе «Дорожная карта бизнеса». В начале ее реализации подписан 831 проект – это второе место по республике.

Как рассказал Булат Бакауов, сегодня в секторе предпринимательства региона действует более 42 тысяч субъектов бизнеса, которые обеспечивают занятость каждого шестого жителя Павлодарской области.

- По программе продуктивной занятости и массового предпринимательства было выделено 200 микрокредитов на 1 млрд 300 млн тенге. Всего активными мерами занятости охвачены 20 тысяч человек, в том числе по «ДКЗ-2020» – 5 тысяч человек. Вместе с палатой предпринимателей ведется активное обучение безработных и непродуктивно занятых части населения по проекту «Бастау бизнес». Предприниматели получают кредиты, обучаются. На сегодня профинансировано 146 проектов на 530 млн тенге, это позволило начинающим бизнесменам расшить производство в сфере животноводства, металлопереработки, производства корпусной мебели, кожаных изделий, а также предоставляемых услуг, - подчеркнул Булат Бакауов.

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