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В Семее молния ударила в мечеть и подожгла ее

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Фото : inform.kz14 июня 2018, 19:15

В Семее от попадания молнии загорелась мечеть, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был зарегистрирован вчера, 13 июня, в 18:13 в мечети Толеубека кажы на улице Волгоградская. Пожар начался в помещении для имамов, горела мебель, личные вещи и бытовая техника. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 19:07.

«В ходе проверки рассматривается две версии возникновения пожара. Возгорание могло произойти от попадания молнии или от работы электроприборов в аварийных условиях. Сейчас выясняется истинная причина. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.


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