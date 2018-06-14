В Семее молния ударила в мечеть и подожгла ее

Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В Семее от попадания молнии загорелась мечеть, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского управления по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был зарегистрирован вчера, 13 июня, в 18:13 в мечети Толеубека кажы на улице Волгоградская. Пожар начался в помещении для имамов, горела мебель, личные вещи и бытовая техника. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Пожар был полностью потушен в 19:07.

«В ходе проверки рассматривается две версии возникновения пожара. Возгорание могло произойти от попадания молнии или от работы электроприборов в аварийных условиях. Сейчас выясняется истинная причина. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

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