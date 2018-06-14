ЧП с батутом в Астане: Пострадавшим выдали сертификаты на реабилитацию

По словам акима Астаны Асета Искешева, известные в Казахстане специалисты, в том числе врач-нейрохирург Серик Акшулаков, бросили все свои дела и приехали в столицу, чтобы помочь детям.

Родители детей, которые пострадали при падении с батута, поблагодарили врачей за их спасение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители вместе с детьми вышли на сцену во время проведения первой медицинской премии Altyn shipager.

«Благодаря вашим золотым рукам все наши пятеро деток живые и здоровые. Хочется выразить вам благодарность от себя, как от матери, от наших семей. Благодарность вам безгранична. В первую очередь, благодарю Аллаха, во-вторую, вас. Моим двум детям была вовремя оказана медицинская помощь, и мы пережили это сложное время», -выступила одна из родителей.

По словам акима Астаны Асета Искешева, известные в Казахстане специалисты, в том числе врач-нейрохирург Серик Акшулаков, бросили все свои дела и приехали в столицу, чтобы помочь детям. От имени акимата родителям выдали сертификаты на реабилитацию детей.

Напомним, 4 мая на территории торгового центра «Жаннур» батут с детьми сорвало ветром, который пролетел около 20 метров от места закрепления. В городскую больницу №2 с различными травмами попали пятеро детей, четверо из них находились в тяжелом состоянии в реанимации.

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