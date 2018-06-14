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В Сети появились обнажённые фото певицы Риты Оры на пляже

Такие фотографии появляются не в первый раз в архиве британской исполнительницы. Ранее певица разделась полностью на одной фотографии на фоне заката.

Фото : © Сelebjihad14 июня 2018, 19:58

27-летняя британская певица Рита Ора в очередной раз удивила своих поклонников интимными фотографиями. На снимки обратил внимание портал Super.

В этот раз Ора порадовала фото, где она рискнула позагорать топлес. Обнажённая грудь сразу же попала в объективы фотографов. Отмечается, что певица решила в открытую сменить купальник.

Напомним, что это далеко не первые интимные фотографии британской певицы. Так, ранее Рита Ора разделась полностью ради фото на фоне заката. Фотографировалась также лишь в одной зимней меховой шапке.


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